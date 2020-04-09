升空不見家人相送 太空人怨疫情影響

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（法新社哈薩克共和國阿拉木圖9日電） 美俄兩國3名太空人今天搭乘太空船發射升空，前往國際太空站。但受到冠狀病毒旅行限制影響，往常會出現的親友歡送場面都取消，太空人坦承受到影響。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人伊凡尼辛（Anatoly Ivanishin）和瓦格納（Ivan Vagner）以及美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人凱西迪（Chris Cassidy），在格林威治時間8時5分從哈薩克的俄羅斯貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射升空。

根據美國國家航空暨太空總署電視台（NASA TV）報導，機組人員成功進入軌道前，告訴地面控制中心，他們「感覺很好」。預估他們將在格林威治時間14時15分和國際太空站（ISS）對接。

發射前的程序因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而改變，以往即將升空的機組人員在和家人及朋友揮手道別前，都會面對一大堆媒體的提問。

受到冠狀病毒引發的旅行限制影響，媒體提問或和親友道別的場面這次都沒有出現。但機組人員在8日的記者會上已回應記者透過電子郵件提出的問題。

現年50歲的太空人凱西迪承認，家人無法前來貝康諾太空發射場看他們升空飛往國際太空站，對他們造成影響。

不過，凱西迪說：「我們了解全世界都受到同樣危機的影響。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP