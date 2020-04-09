疫情作祟 WTO：今年全球貿易恐劇降高達1/3

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（法新社日內瓦8日電） 世界貿易組織（WTO）今天指出，冠狀病毒疫情可能導致今年全球貿易劇降13%到32%。並警告「我們此生當中」最嚴重的經濟衰退可能即將浮現。

WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）在日內瓦進行線上簡報，他告訴媒體說，疫情將全球經濟與國際貿易完全攪翻了。

他說，WTO預測「2020年全球各地區貿易將大幅下降，基本上經濟所有領域都是如此」。

WTO坦承，疫情所導致的經濟危機，最後將呈現何種局面，仍存重大的不確定性。

根據法新社，目前為止全球有超過140萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），近8萬3000人病亡。

WTO提出兩種合理推測情況，情況演變取決於疫情能否迅速控制，以及政府措施是否到位以遏止災情。

阿茲維多說：「從樂觀面看，我們的經濟學家認為，今年全球商品貿易量將比去年下滑13%。」

阿茲維多表示，如果疫情相對快速獲得控制，加上因應措施正確且到位，則全球貿易與生產最快在2021年會反彈到接近疫情前的軌道水準。

但他警告，若疫情未獲控制，各國政府也未通力合作，未能執行有效因應政策，貿易與生產可能會削減32%，甚至更多。

WTO表示，北美洲與亞洲可能受創最嚴重，出口分別劇減40%、36%；歐洲與南美洲則可能下降逾30%。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP