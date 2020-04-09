疫情高峰將至油國減產有望 亞股多收紅

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（法新社香港9日電） 全球投資人認為疫情高峰將至，樂觀看法吸引買盤卡位，促使華爾街股市收紅，加上主要產油國商議原油大量減產有望，雙重利多助陣下，亞洲股市今天多數上漲。

儘管全球有8萬多人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），但確診人數增速在下滑，投資人認為綁死全球經濟的防疫封城措施有望放鬆，激勵股市上漲。

與此同時，美國民主黨與共和黨國會議員準備攜手合作，正討論進一步對那些在疫情中苦苦掙紮的企業祭出規模可能達5000億美元（新台幣約15兆元）的刺激措施。

疫情的樂觀徵兆讓華爾街股市受惠，並再度帶動亞股走高。

另一方面，俄羅斯表示準備大幅減產，激起主要產油國準備達成協議、提振能源市場的希望。

香港、新加坡、首爾股市各收漲逾1%，雪梨股市大漲逾3%，曼谷股市小漲0.39%。

上海股市小漲0.4%，但東京股市勉強維持平盤，而台北、威靈頓股市小跌。

日經平均指數收平，報19345.77點；香港恆生指數收漲1.4%，報24300.33點；上海證券交易所綜合股價指數小漲0.4%，報2825.95點。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）

© 2020 AFP