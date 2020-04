監督團體點名阿塞德政府 敘利亞內戰使用化武

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社海牙8日電) 全球化學武器監督團體今天首度明確指責敘利亞發動化武攻擊,點名敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)的空軍在2017年3度使用沙林(sarin)神經毒劑與氯氣。

調查結果來自禁止化學武器組織(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)設立的新調查小組所提第一份報告。這個調查小組目的是確認敘利亞持續9年內戰中發動化武攻擊的兇手。

報告發布後,西方國家和人權團體譴責敘利亞。報告將送交聯合國等機構,決定是否採取任何後續行動。

調查發現,敘利亞戰鬥機2017年3月於北部的拉塔米奈村(Lataminah)投下沙林神經毒劑,一架軍用直升機也在這個村莊投下一枚裝滿氯氣的桶裝炸彈。

禁止化學武器組織說,調查小組「得出的結論是,有合理的理由相信,2017年在拉塔米奈村使用化學武器沙林神經毒劑以及使用氯氣的兇手...是屬於敘利亞空軍人員」。

禁止化學武器組織說,這個新設的調查和鑒定小組(IIT)無法確定確切的指揮煉,但攻擊命令必定來自高級指揮官。

鑒定小組協調人員拉柏德(Santiago Onate-Laborde)說:「只有在敘利亞軍事指揮部上級下令的基礎上,才會發生這種戰略性的攻擊。」

拉柏德在聲明中說:「儘管權力可以下放,責任卻不能。最終,調查和鑒定小組無法找出其他任何合理的解釋。」(譯者:林沂鋒/核稿:林治平)

© 2020 AFP