聯合國安理會將開會尋求合作對抗疫情

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（法新社紐約聯合國總部9日電） 聯合國安全理事會（UNSC）經曆數周意見分歧，終於將在今天首度針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情開會討論。先前僵局主要肇因美國和中國間的角力。

聯合國安理會10個非常任理事國當中，以德國為首的9國受夠安理會遲未對這場全球空前危機採取行動，而在上周要求召開閉門視訊會議討論如何因應疫情。

外交官員表示，各方磋商正朝向正確方向前進，華府不再堅持聯合國（UN）的文書將2019冠狀病毒疾病稱為來自中國的病毒，因北京曾對此表達憤怒。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）預料將把會議焦點放在如何對抗疫情、維持聯合國的和平任務，以及如何促進安理會5個常任理事國和其他非常任理事國之間的團結。

目前有2項提案待會議討論。其一是北非國家突尼西亞代表所有非常任理事國提出，內容據悉呼籲安理會採取「團結合作的緊急國際行動，以緩和2019冠狀病毒疾病疫情衝擊」，並要求全球戰事立即基於人道理由停火。這份決議草案從3月30日開始研擬，至今尚未安排何時表決。

另一項議案是法國提出，主要呼應古特瑞斯3月主張，呼籲全球基於人道理由暫停所有敵對行動，以對抗疫情。然而，這項提案至今只有常任理事國參與，來自非常任理事國的外交官透露，這種情況「令人備感挫折」。

聯合國安理會延遲召開會議，除了因英國首相強生（Boris Johnson）感染2019冠狀病毒疾病住院，中國也以缺乏明確議程為由對開會持保留態度。

非政府組織（NGO）「國際危機組織」（International Crisis Group）專家高文（Richard Gowen）指出：「有必要承認，10個非常任理事國之所以會合作，主要是5個常任理事國的壞榜樣促成。」

他說，數名非常任理事國的工作人員「竭力在安理會贏得席次」，但「中國和美國爭鬥不休，令他們震驚」，這阻礙安理會「針對我們這個時代的巨大危機達成共識」。

聯合國安理會若要通過任何決議，必須獲得15個理事國至少9國同意，且5個常任理事國不能有任何國家否決。

© 2020 AFP