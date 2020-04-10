法國奢侈品大亨皮諾特 放棄部分酬勞抗疫

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（法新社巴黎10日電） 法國時尚名牌古馳和巴黎世家的母公司開雲集團今天表示，董事長兼執行長皮諾特同意放棄4月1日至今年底的1/4固定薪水和2020年浮動報酬。

旗下有古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）和寶緹嘉（Bottega Veneta）等精品品牌的開雲集團（Kering）表示，這是根據「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情目前的狀況，以及疫情對經濟活動的影響」做此決定。

去年全球經濟成長因為美中貿易戰放慢，奢侈品業卻大體上沒有受到衝擊，今年許多國家政府為了抗疫，要求非必要商店關門，嚴重影響奢侈品業的生意。

皮諾特（Francois-Henri Pinault）從2017年至今，每年固定薪水為120萬歐元（約新台幣3912萬元）。

非固定報酬則是依公司績效而有所浮動，去年皮諾特估計能拿到94.7萬歐元浮動報酬，2018年則是190萬歐元。

開雲集團上個月表示，預期今年頭3個月銷售會減少13%到14%，因為當時主要市場中國實施大規模封城，現在封鎖令則已經鬆綁。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP