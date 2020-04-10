魔術強森盼NBA複賽 認為球員能適應閉門比賽

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（法新社洛杉磯9日電） 美國職籃NBA前傳奇球星魔術強森今天表示，NBA若恢複本賽季比賽，勢必在無球迷觀賽的情況下開打，他認為球員不會有問題適應這樣的出賽環境，仍願意搭機飛到空蕩的球場較勁。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在美國大流行，導致體育娛樂活動停擺。曾任NBA洛杉磯湖人隊總裁的魔術強森（Magic Johnson）卻見到一線希望。他告訴美國有線電視新聞網（CNN），球員只要打過一場閉門比賽，就能適應球場沒有觀眾。

魔術強森也是美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的股東之一。他表示：「假如NBA在現場無球迷的情況下複賽，球員只要打過一場這種比賽，就能調適心態。」

魔術強森說：「我們全都有在遊樂場打球的豐富經驗。即使現場沒球迷，我們也能隨時開打。所以，相信我，籃球員可以適應。」

魔術強森還表示，如果職業運動開始恢複比賽，將幫助美國療愈疫情帶來的傷痛。這場浩劫已在全球奪走9萬5000多條人命，包括1萬6600名美國人和500多名加拿大人。「我們需要體育，尤其是現在這樣的時刻。」

不過，60歲的魔術強森強調，唯有確保所有人安全的情況下，才能恢復體育賽事。

他說，除非美國疫情已經穩定，且球員能獲得適當篩檢，否則NBA不應複賽。「適當時機將到來。（NBA）總裁席佛（Adam Silver）替聯盟盡了很大努力。」（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP