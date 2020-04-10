COVID-19疫情當前 氣旋為南太島國再添疾病威脅

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（法新社東加王國努瓜婁發10日電） 有關當局今天警告，熱帶氣旋哈羅德（Harold）重創南太平洋4個島國，恐帶來疾病威脅。而2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，早已使各國醫療資源負擔加重。

當地官員表示，這場風暴造成29人失去性命、數千人無家可歸後，各國需要早日修復環境，儘早恢復原狀，以防爆發瘧疾和登革熱等疾病。

7天之內，哈羅德從一級氣旋增強到強度最大的五級超級風暴，橫掃索羅門群島、萬那杜、斐濟和東加王國。

島上房屋和農作物遭摧毀，農園被蹂躪，街道上堆滿包含數艘破船在內的破碎雜物，滿目瘡痍。

萬那杜國會議員塞瑞邁亞（Matai Seremaiah）表示，第2大城盧干維爾（Luganville）有兩人在風暴中喪命，這場風暴摧毀了70%建築物，當地迫切需要乾淨的水源和安置住所。

塞瑞邁亞告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）：「假如我們不清理院子，就會開始吸引蚊子，接下來就會出現瘧疾或登革熱。」

2019冠狀病毒疾病疫情延燒，讓救災行動變得複雜。萬那杜不願開放其國際邊界，試圖維持自己作為全球少數未傳病例的國家之一。

斐濟目前有15人感染2019冠狀病毒疾病，總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）表示，冠狀病毒疫情和氣旋，讓「我們的經濟和人民從今年開始遭受兩波重擊」。

© 2020 AFP