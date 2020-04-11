土耳其93歲嬤染疫治療10天出院 醫護士氣大振

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（法新社伊斯坦堡11日電） 93歲的土耳其老奶奶甘度茲（Alye Gunduz）感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），治療10天後康復，在醫師和護理師的歡送下出院。

鑒於2019冠狀病毒疾病死亡病例多為年長者，甘度茲的康復為伊斯坦堡塞拉帕薩醫學院（Cerrahpasa Medical Faculty）醫院的醫護人員帶來一些希望，他們正奮力對抗這波構成嚴重威脅的疫情。

一名醫師告訴法新社：「這讓人燃起希望，因為大多時候，這個年紀又有慢性病的患者無法康復，因為他們是COVID-19最高危險群。」

「這名93歲的婦人可以平安健康地走出加護病房，對我們所有人和其他同年齡層的染疫患者來說是鼓舞人心的消息。」

院方表示，所有醫護人員都很拚命，抗疫如作戰。

據報導，來自土耳其東南部巴特曼市（Batman）的甘度茲務農，患有高血壓，3月31日送醫時，主訴有高燒和胃痛癥狀，經過治療，昨天順利出院。

她在孫子的協助下表示：「我希望每個人都能早日康復。」

土耳其昨天新增4747起確診病例、98人不治，雙雙創下單日新高紀錄，累計確診4萬7029例、1006人病故，疫情嚴重程度已進入全球前10名。

目前已知土耳其有1名醫師死亡，另有超過600名醫護人員染疫。

土耳其最大城市伊斯坦堡約有1500萬人口，是全國疫情最嚴重的地方，全國6成以上病例都出現在此地。

© 2020 AFP