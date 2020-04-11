斜杠抗疫　瑞典空服飯店員工受訓協助醫護

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（法新社斯德哥爾摩10日電） 由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，瑞典航空業及飯店業員工被迫休假，在全國累積近900起死亡病例之際，這些員工正重新受訓，以便在醫院和療養院協助抗疫。

北歐航空公司（SAS）上個月要內部1萬名員工放無薪假後，這項新措施提供大多來自北歐航空的空服員所需課程，以符合在醫院協助的資格，並提供飯店員工所需的訓練，以便在療養院工作。

北歐航空空服員恩格布洛姆（Leena Engblom）報名設有私人醫院的護理學校索菲亞赫美大學（Sophiahemmet University）所提供的訓練課程。她說：「當邁入新的一年，也就是2020年時，我根本想像不到最終會在這裡工作。」

經過3天有關傳染病、衛生保健及治療病患的速成班，以及1天的實務訓練後，48歲的恩格布洛姆開始以醫護助理身分，在斯德哥爾摩的索菲亞赫美大學附設醫院工作，展開多重身分的「斜杠」生活。

參與相同課程的學員被派到索菲亞赫美和斯德哥爾摩地區其他醫院，這些醫院會支付他們薪水。

這些學員到醫院幫忙，能讓其他醫護人員專心照顧病患，尤其確診人數持續增加。

瑞典目前通報超過850人染疫病逝，累計約有9600起確診病例，不過有關當局強調，實際數據很可能高很多。

© 2020 AFP