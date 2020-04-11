珍古德：疫情大流行肇因於人類不尊重動物

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（法新社巴黎11日電） 世界知名環保鬥士、英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行是人類漠視大自然和不尊重動物所造成。

珍古德以在非洲的開創性研究揭開黑猩猩的習性聞名於世。她呼籲全世界從過去錯誤中學習，以防止未來的災難。

她的新紀錄片「珍古德：希望」（Jane Goodall：The Hope）將於「國家地理雜誌」（National Geographic）頻道播出。86歲的她在播出前的視訊會議上強調，人人都能促成改變。

珍古德指出：「是我們對大自然的忽視，以及我們對應該共享這個星球的動物不尊重，才會造成這次疫情大流行，很久以前就有人如此預言。」

她指出，例如，人類破壞森林，以致森林中不同種類的動物被迫靠近彼此，因此疾病從一種動物傳染給另一種動物，第二種動物由於被迫更近距離接觸人類，所以最有可能將疾病傳染給人類。

她表示，人類獵捕動物為食，在非洲市場或在亞洲尤其是中國的野味肉品市場販售，加上人類的集約化農場將全球數十億動物殘忍地擠在一起，造就了病毒從動物身上跨物種傳染給人類的條件。

珍古德說：「中國暫時關閉野味活體市場是件好事，我們希望能永久關閉，並且希望其他亞洲國家也能仿效。但在非洲停止販售野味相當困難，因為有許多人賴此維生。」

© 2020 AFP