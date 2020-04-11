疫情入侵亞馬遜雨林 巴西原民男孩殞命

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（法新社巴西利亞10日電） 巴西當局今天表示，一名亞諾馬米族原住民男孩在感染2019冠狀病毒疾病後逝世。這很令人憂心，因為一般認為，這個亞馬遜雨林部落的人對疾病的抵抗力很弱。

官員表示，這名15歲男孩是第一個被診斷出染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的亞諾馬米族人（Yanomami），他一周前住進羅賴馬州（Roraima）首府博阿維斯塔（Boa Vista）一間醫院，在加護病房接受治療。

巴西衛生部在聲明中表示，這名男孩於9日晚間死於嚴重的呼吸系統併發症。

亞馬遜雨林中的原住民族遠離塵世，族人對外來疾病的抵抗力特別弱。一個亞諾馬米族人權組織表示，這名男孩開始出現2019冠狀病毒疾病癥狀後，與「許多」其他原住民有過接觸。

巴西胡卡拉亞諾馬米協會（Hutukara Yanomami Association）將男孩的死歸咎於「醫療照護匱乏」，並表示，從他出現呼吸道癥狀而首度就醫起，超過兩周未獲恰當診斷。

協會表示，死去的男孩生前努力學習，想在原住民保留地當老師。

協會呼籲當局追蹤亞諾馬米人，並幫助他們篩檢、進行自我隔離；另敦促政府打擊在原住民土地上非法採金礦的礦工，因為據信這些人是傳染病毒的禍首。

亞諾馬米族的特色是臉部彩繪及繁複的臉部穿孔，目前約有2萬7000名族人。

亞諾馬米族直到20世紀中期之前，都與外界沒有聯繫。1970年代，麻疹及瘧疾等疾病重創了這個族群。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP