航艦染疫150基地傳疫情 美軍照嗆敵別蠢動

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（法新社華盛頓10日電） 儘管美國有航空母艦因發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情被迫靠港，核彈設施人員也傳染疫，美軍仍警告敵人「別想測試我們，我方戰力未因此減弱」。

美國本周累計約有2000名官兵染疫，能否維持全面備戰的實力引發疑慮。面對這波質疑聲浪，美國國防部一再發出聲明，設法向敵方示警。

參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨天說：「我方實力仍在，無論面對何種威脅，我們依舊做好準備。」

「我不希望有任何混淆的訊息在外流傳，讓敵人認為有機可乘，想在此際蠢動。如果他們以為是這樣，那會是一個可怕的悲劇性錯誤。」

目前眾所周知的是航艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）艦上4800人中有416人染疫，被迫停靠關島檢疫，而且會延長停泊時間。逾半海軍官兵已經撤離，所有人員都接受檢測，艦上全面消毒。

唯二部署西太平洋的另一航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）目前停在日本橫須賀，艦上也出現確診病例。。

尼米茲號（USS Nimitz）也爆出疫情，目前停在華盛頓州布雷默頓（Bremerton）。同樣出現確診病例的卡爾文森號（Carl Vinson）也停在華盛頓州維修。根據海軍說法，感染的官兵都已撤離且逐漸康復。

「新聞周刊」（Newsweek）昨天公布一份圖表，顯示約150座軍事基地出現確診病例，形同挑戰五角大廈的保密做法。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）核武專家克里斯登森（Hans Kristensen）更斷言，只有一處美國核子設施沒有出現疫情。

美國軍事戰略是基於展現可隨時在全球投射軍力，嚇阻敵人發動攻擊，這也是為何羅斯福號起初爆發疫情時沒讓美軍領導層感到不安，然而艦長求援信外流後卻被上級指控他泄漏海軍戰備的敏感情資予以解職。

不過美國國防部已經完全意識到危險性。軍方在3月初設立防護機制，各個潛艦和核彈發射井都確保有兩支作業團隊。隊員隔離14天，然後保持隔絕，如此若一隊有人感染，另一隊仍能維持備戰。

美國國防部副助理部長古柏（Laura Cooper）表示，有關美軍備戰狀態的問題持續引發外界疑慮，部分原因是常有來自俄羅斯的謠言和假消息。

參謀首長聯席會議主席密利表示，以美軍總兵力230萬來看，2000名官兵染疫「不算多」。他還說：「我要所有人明白，美軍戰備依舊強健。」

© 2020 AFP