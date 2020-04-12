亞桑傑藏身倫敦使館期間和女律師生下2子

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（法新社倫敦11日電） 英國媒體今天報導，過去10 年間多半蟄居厄瓜多駐倫敦大使館的維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange），悄悄和他的一名律師生下2個孩子。

「周日郵報」（Mail on Sunday）報導，48歲澳洲籍的亞桑傑據說和南非出生的律師莫里斯（Stella Morris）生下2名男孩，年齡分別為2歲和1歲。

報導還刊出亞桑傑與兩名稚子合照，以及莫里斯受訪內容。莫里斯表示她和亞桑傑「墜入愛河」，還打算結婚。

根據報導，兩人2017年訂婚至今，記者是在檢視法庭文件時得知此事。

亞桑傑目前被關押在戒備森嚴的英國貝爾馬什（Belmarsh）監獄中，力抗美國將他引渡至當地以間諜罪名受審的要求。

「周日郵報」指出，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，莫里斯「擔心亞桑傑若持續留在貝爾馬什監獄裡，生命會受到嚴重威脅」，因此選擇公開兩人關係以及愛子的存在。

英國政府擔心監獄可能爆發疫情，因此准許暫時釋放部分囚犯，莫里斯希望亞桑傑也能依據這項計畫獲釋。

不過，亞桑傑上個月以自己有染疫風險為由尋求保釋失敗，一名英國法官表示：「沒有理由釋放他。」

維基解密透過推特回應這篇報導：「由於#冠狀病毒席捲監獄，亞桑傑新曝光的伴侶、他們2名幼子的母親，呼籲英國政府准許他和其他脆弱的囚犯保釋。」

維基解密隨後也張貼莫里森受訪影片，她在影片中鉅細靡遺地道出和亞桑傑5年戀情的點滴。

「周日郵報」報導指出，兩人從2015年開始交往至今，亞桑傑藏身厄瓜多駐倫敦大使館後，兩個兒子陸續在倫敦醫院誕生，亞桑傑當時都透過視訊見證生產過程，也已經在使館內見過他和莫里斯的大兒子嘉布瑞爾（Gabriel）。

據說亞桑傑和莫里斯的兩個兒子都是英國公民，曾到獄中探視過他們的父親。

莫里斯對「周日郵報」說：「我深愛亞桑傑，渴望和他結婚。」

「亞桑傑對我極度保護，並且盡一切所能保護我不受他一生的夢魘糾纏。」

她還說，她之前一直默默秘密地生活，扶養嘉布瑞爾和他的弟弟麥克斯（Max），同時「渴望全家團圓的那天到來」。

莫里斯還說：「現在我必須公開說出來，因為我看到他（亞桑傑）的生命岌岌可危。」

維基解密2010年公布美國外交與阿富汗、伊拉克戰爭機密軍事文件，亞桑傑因而成為美國政府公敵，他於2012年棄保逃入厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，去年4月遭英國警方逮捕。

© 2020 AFP