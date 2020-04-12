以色列組閣期限迫近 甘茨請總統多給14天

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（法新社耶路撒冷11日電） 眼看期限漸漸來到，以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）為順利和曾經的敵人尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）攜手合作，今天央請總統給予更多時間籌組政府。

甘茨3月2日贏得大選後，近4周前獲總統李佛林（Reuven Rivlin）託付，試着籌組聯合政府。這場大選是以色列不到1年來的第3次。

由於反尼坦雅胡陣營沒有明顯方法可取得國會過半，甘茨3月26日加快他當選國會議長的程序，並呼籲籌組緊急團結政府，顯然就是想和現任總理的尼坦雅胡結盟。

但雙方協商至今尚未得出協議，李佛林給予甘茨的28天期限就將在13日午夜到期。

甘茨所屬的藍白聯盟（Blue and White）發出聲明指出，甘茨以武漢肺炎疫情來襲國家正當「衛生與社會危機」為由，「向李佛林要求延長兩周」以和尼坦雅胡籌組政府。

甘茨對李佛林提及藍白聯盟與尼坦雅胡聯合黨（Likud Party）的協商：「我認為我們距離協議近了，如果能多點時間，就可以敲定。」

針對甘茨所請，李佛林並未立即回應。

聯合黨則表示，尼坦雅胡今天邀請甘茨和他的協商人員在「今晚」討論，並強調「善意，以及儘快籌組政府的國家責任」。

藍白聯盟回應時表示，雙方的討論不會「透過媒體」進行。

© 2020 AFP