廣州非僑傳疫情遭驅逐淪落街頭 美控中排非

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（法新社華盛頓11日電） 廣州爆發與奈及利亞僑民有關的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例後，當地非洲僑民遭驅逐淪落街頭，美國今天指控中國當局「仇視」非洲人。

廣州的非洲僑民告訴法新社，在傳出和奈及利亞僑民有關的病例後，他們遭到當地人懷疑而被趕出住處，要入住飯店也遭到拒絕。

美國國務院發言人表示：「這種對在中國生活和工作的非洲人的迫害虐待，不禁令人想到中非夥伴關係其實有多麼空洞。」

「就在我們應該協助彼此從這個因隱匿而爆發的疫情復蘇之際，中國官員卻忙着驅逐非洲學生，讓他們流落街頭沒東西可吃，沒地方可住。」

國務院發言人還說：「見到中國當局這類排非事件很不幸，但不令人意外。」

「任何人觀察中國在非洲各地的計畫都知情這種虐待和操縱行為。」

廣州當局對待非洲僑民的行徑今天也引發非洲聯盟（African Union）主席「極度關切」。

美國總統川普2017年上台以來，對於和非洲打交道興趣缺缺。

但川普政府近來不斷警告中國對非洲大陸的意圖，指出中國在非洲國家的投資和貸款談不上友善。

國務院發言人指出：「對於向非洲做出的承諾，從未像廣告上說的那樣兌現過，針對在中國就業和就學的非洲僑民所提出的保證也不例外。」

「在全球爆發公共衛生危機之際，這種對待僑民的方式，特別是對學生，透露出中國如何看待和非洲的『夥伴關係』。」

© 2020 AFP