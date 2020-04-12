金正恩胞妹再度崛起 回任北韓政治局候補委員

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（法新社首爾12日電） 北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓主要決策機構勞動黨中央政治局昨天進行常務委員會改組，北韓領導人金正恩的胞妹金與正再次成為候補委員，證實她的政治地位攀升。

報導表示，這場會議由金正恩主持，會中決定這次任命。

金與正長期是金正恩核心幕僚之一。分析師指出，金與正之前被解除候補委員身分，據信發生在金正恩與美國總統川普去年於河內召開第2次峰會觸礁後。

脫北者出身的首爾研究人員安燦一（Ahn Chan-il，譯音）表示：「金與正近來在北韓政治位階攀升，這次複位是其中一例。」

金與正曾在2018年代表兄長出席在南韓平昌舉行的冬季奧運，雙方交流當時促使朝鮮半島上分裂的兩韓外交關係迅速暖化。此外，在金正恩與川普或南韓總統文在寅會面時，鏡頭也多次捕捉到金與正在旁陪伴身影。

不過直到今年3月，金與正才首次開始以自身名義發表具直接政治意涵的文章。分析師認為，這凸顯她在北韓政治圈的重要地位。

在金與正發表文章之前，她才被任命為勞動黨中央委員會第一副部長，這也是她目前在北韓當局擔任的正式職位。

今年1月被任命為北韓外務相的李善權，也在這次中央政治局會議中選為候補委員。（譯者：廖禹揚/核稿：張正芊）

© 2020 AFP