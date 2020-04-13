剛果共和國機場傳槍響 法撤僑班機遭波及

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（法新社巴黎12日電） 法國航空表示，該公司一架為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的撤僑班機，據報在剛果共和國機場的停機坪遭到槍擊受損。

法航和消息人士今天透露，事件發生在港口城市暨石油樞紐黑角（Pointe-Noire）的機場，事件發生時，機上沒有任何機組員或乘客。

法航在聲明中說：「法航證實，4月11日晚上，一架隸屬本公司的空中巴士（Airbus）A330飛機，因黑角機場停機坪的一場事件而受損。」

聲明中補充道，撤僑班機原定今天途經中非共和國首都班基（Bangui）返回法國首都巴黎，如今要延遲24小時，以安排替換飛機。

與事件有密切關聯的消息人士告訴法新社，法航這架飛機是遭到槍擊，但沒有提供其他細節。

剛果共和國外交部長加科索（Jean-Claude Gackosso）在首都布拉薩市（Brazzaville），對這起「嚴重事件」向法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表達「深切的遺憾」。

加科索同時與法國駐剛果共和國大使巴哈托（Francois Barateau）通話，為這起事件表達歉意。

匿名消息來源表示，這起事件會發生，是因為地方安全部隊的成員與上司意見不合。

那息來源說：「肇事者幾杯黃湯下肚之後開槍，擊中飛機的是把卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikov，即AK-47步槍）。」

© 2020 AFP