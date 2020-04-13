厄瓜多染疫死亡暴增 軍警協助運走近800具遺體

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（法新社厄瓜多瓜亞基爾12日電） 厄瓜多政府表示，警方近期已在冠狀病毒疫情最嚴重的瓜亞基爾市協助從民眾家中移走近800具遺體。當地由於死亡人數暴增，救難單位、醫院和殯儀館難以處理過多遺體。

南美洲國家厄瓜多2月29日出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）首例確診後，至今已有7500人感染，其中逾70%出現在臨太平洋的圭亞斯省（Guayas），省會港市瓜亞基爾（Guayaquil）累計多達4000例。

由於疫情迅速擴大，死亡人數激增，造成瓜亞基爾殯葬系統癱瘓。加上政府為了防疫，每日實施15小時宵禁，導致死亡鑒定和殯儀館處理速度遲緩。當地民眾紛紛在社群網站發布影片，片中可見街頭棄置殯葬業者消化不了的遺體。

為解決困境，厄瓜多政府結合警方和軍方組成特殊任務小組，協助處理遺體。小組領導人華提德（Jorge Wated）今天在推特發文表示，過去3周他們已從瓜亞基爾居民家中移走771具遺體，另從當地醫院移走631具遺體。

華提德還說，其中600具遺體已由當局下葬。他並未指明這些死者的死亡原因。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP