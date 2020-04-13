居家防疫初步見效 法總統擬延長封鎖到5月

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（法新社巴黎13日電） 法國總統馬克宏預料將在今天向國民宣布，現行防疫封鎖措施還必須持續至少數周之久，同時他將闡述法國從危機中重振的計畫。

馬克宏（Emmanuel Macron）在法國時間今晚8時許，將在巴黎的艾里賽宮（Elysee Palace）向全國發表2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來的第3場黃金時段電視演說。

他在上次的電視演說中宣布自3月17日起實施全國封鎖居家令，以減緩病毒傳播速度。

初步跡象顯示法國的危機緩解，封鎖措施開始起了作用，疫情上升到一個程度後趨於穩定，即使仍然處於高水平。

法國昨天通報單日新增315起院內死亡病例，比前一天的345例少。

法國衛生部表示，目前境內累計1萬4393人病故；接受重症照護的患者人數也連續第4天減少，目前有6845人。

但官員警告，疫情仍然嚴峻，尤其是在環繞巴黎的法蘭西島（Ile-de-France）地區，在可預見的未來無法很快回復正常。

消息來源表示，馬克宏將宣布居家封鎖措施必須延長到原定的4月15日到期日之後，很可能一直到5月。

法國「星期日報」（Le Journal du Dimanche）報導，限令可能持續到5月底，而學校要到9月新學年才會複課。

馬克宏身邊一名消息人士說，馬克宏應該會把結束封鎖的日期訂在5月間，但會在5月8日到10日的第二次世界大戰勝利紀念日周末連假之後。

© 2020 AFP