油國達成歷史性減產協議 川普推文表樂見

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（法新社維也納12日綜合外電報導）產油國今天達成歷史性減產協議，以拉擡重挫的油價。油價受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及俄羅斯和沙烏地間價格戰的影響重挫。

石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）歷經長達4天的馬拉松式會談，加上美國總統川普想阻止油價下跌的壓力，OPEC+昨天終於達成協議，同意自5月每天減產970萬桶原油。

OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）稱這項減產協議為「歷史性」協議。「（這次減產）數量最大，期間最長，計畫為期兩年。」

美國總統川普樂見油國組織達成這項「對大家都有利」的協議，他推文表示，這項協議將保住美國能源業數十萬人的飯碗。

川普表示，他還要「感謝並恭喜」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與沙烏地阿拉伯實際統治者王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。川普和兩人先前進行三方通話。

克里姆林宮（Kremlin）發表聲明說，蒲亭和川普都同意這項協議的「重要性」。

萊斯塔德能源公司（Rystad Energy）分析師尼斯文（Per Magnus Nysveen）說，12日的協議讓市場「至少暫時喘口氣」，因為4月全球石油消耗量預料每日減少2700萬桶，5月則是每日減少2000萬桶。

同家公司的分析師童浩根（ Bjornar Tonhaugen）表示，即使這項協議達成史上最大的一次性減產，但油價還會面臨「新的下滑壓力」。

童浩根說：「減產協議5月1日才生效，油市4月將出現龐大的庫存。不過，這個月就會看到油井逐漸關閉和產量減少。」

© 2020 AFP