疫情當頭 美國教堂慶祝復活節信眾寥寥

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴爾的摩12日電） 在美國馬里蘭州巴爾的摩市的復活節周日，牧師葛溫（Alvin Gwynn）在他的紅磚教堂里耐心等候信徒到來，但來者不多，可能是擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳染，也可能是被當局勸退。

到今天為止，2019冠狀病毒疾病已在美國造成近2萬2000人死亡、超過50萬人感染。

葛溫表示：「這是基督徒敬拜的方式，我們遵循的規矩就是要聚在一起。」

巴爾的摩這個港口城市距離美國首府華盛頓不遠，而葛溫所在的友誼浸信會教堂（Friendship Baptist Church）就在以非裔美國人居多的社區內。

馬里蘭州已禁止任何10人以上聚會，在疫期之中，葛溫的態度相當於一種公民不服從行為，在這段時間，多數教堂負責人都改采直播儀式。

這項禁令的主要限制目標包括教會及宗教性聚會，違者最高可罰一年徒刑和5000美元罰款。

但在這一區傳教超過30年、非裔的葛溫不為所動：「他們不會逮捕我。那就像把（美國非裔民權運動者）馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）送回監獄一樣。」

戴着口罩和亮黃色帽子前來參加儀式的信徒巴特勒（Linda Butler）似乎認同葛溫違抗禁令的行為。67歲的她說：「如果會死就會死，那又怎樣？交由上帝決定。」

無論如何，復活節聚會可能形成防疫漏洞的問題最後迎刃而解，因為在這座教堂，周日上午第一場儀式只來了不到10人。

© 2020 AFP