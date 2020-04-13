疫情阻斷環遊世界之旅 歐洲夫婦困居美國停車場

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（法新社邁阿密13日電） 一對歐洲夫妻過去4年開車環遊世界，已遊歷5大洲50國家，如今武漢肺炎疫情卻中斷他們的壯舉。兩人困在美國佛羅里達州一家賣場的停車場住在車上已2周，不知接下來何去何從。

「我們有個夢想」，來自義大利的賈昆托（Aldo Giaquinto）告訴法新社，「那就是開車環遊世界」。

38歲的賈昆托和來自摩爾多瓦（Ｍoldova）的35歲妻子柯茲洛夫斯卡亞（Vera Kozlovskaia）原本在英國居住就業，兩人2016年雙雙辭去工作，駕着一輛黑色豐田（Toyota）普拉多（Prado）四輪驅動車，展開野心勃勃的遙遠旅程。

他們先遊歷北歐國家，接着一路橫越俄羅斯和中國，隨後南下到東南亞，接着轉往澳洲，再從那裡將他們的車輛用海運送到南美洲的烏拉圭。兩人2018年在南美洲和中美洲駕車漫遊，去年則在加拿大及美國旅遊。

原本旅程一切順利。他們在佛羅里達州海邊和龐大但溫和的海牛共游，還造訪佛羅里達島礁（Florida Keys），卻也成為這個景點最後一批遊客，因為隨後便爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。

兩人的車子現在停在邁阿密北方30公里一家沃爾瑪（Walmart）的停車場，他們只能在車上過夜和盥洗，「廚房」是放在後車廂的一口爐子，網路則依靠附近店家的免費wifi。

賈昆托表示：「我們被困在佛羅里達。但我們的人生並未受到改變，我們算是幸運」，還能保持健康。

這對夫妻原本計畫將車透過海運送到南非，兩人再搭機前往南非大城約翰尼斯堡，作為返回義大利定居前的旅途最後一站，但現在一切停擺。

他們在美國的觀光簽證將在14日到期，令他們越來越擔憂；先前送出的延簽申請也尚未收到回覆。兩人希望簽證能延期，並計畫在佛州等到疫情過去，再前往非洲完成旅程。

賈昆托說：「我們會等下去。就像現在所有人正在做的。」 （譯者：廖禹揚/核稿：張正芊）

© 2020 AFP