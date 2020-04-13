竊取檢測套組幫人快篩 中國男子在秘魯被捕

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（法新社利馬12日電） 秘魯首都利馬警方今天逮捕一名中國男子，原因是他以竊自衛生當局的檢測器具，違法對民眾進行2019冠狀病毒疾病快篩。

警方表示，張天星（Tianxing Zhang, 譯音）在利馬布倫那區（Brena）被捕，當時他正在兩名女性的家門口，準備替她們采檢。

根據警方聲明，他「當時正要進行2019冠狀病毒疾病快篩」，套組是他從自己工作的利馬衛生當局偷來。

張天星被捕時戴着口罩，身穿淡藍色的醫療圍裙。

兩名女子都有付費請他進行居家快篩，但未獲衛生部許可。

警方表示：「他被警方盤問時，坦承未獲授權進行快篩，且快速診斷檢驗（Rapid Diagnostic Tests）套組是竊自他工作的利馬整合衛生網絡處（Directorate of Integrated Health Network of Lima Sur）。」

警方表示，張天星坦承為金錢利益竊取兩個測試套組，用來幫懷疑自己染疫者檢測。

警方在張天星住處搜出裝有25個檢測套組與其他醫療裝備的背包。

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）8日表示，已有33萬個檢測套組抵達秘魯，分送國內所有地區。

衛生部通報，截至4月12日為止，已進行4萬5272次快篩。

目前秘魯通報7519例確診，193人病逝。

© 2020 AFP