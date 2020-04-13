西班牙疫情趨緩 部分產業開始復工

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（法新社馬德里13日電） 西班牙感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新增死亡案例重返下滑趨勢，新增確診也減至3周以來最少。該國營建與製造業員工今天重返工作崗位，沿途小心做好防疫。

西班牙是全球疫情最嚴重的國家之一，上周單日死亡人數連續3天減少，昨天重新回升，但今天再度下降。

過去24小時內，西班牙新增517人染疫不治，使得累計死亡案例來到1萬7489例；新增確診3477例，同樣是3月20日以來的最低數字，累計確診來到16萬9496例。

儘管衛生官員說西班牙疫情已達頂峰，仍呼籲民眾遵守3月14日實施的嚴格全國封城措施，以減緩病毒擴散。相關限制令又於3月30日進一步強化，所有非必要活動都遭禁止兩周，鎖定對象主要是營建業與製造業。

歷經兩周的「經濟休眠期」後，這些限制措施已於今天解除。火車站出現警察和紅十字會（Red Cross）志工，向返工民眾發放口罩。

在首都馬德里（Madrid）的阿托查（Atocha）車站，通勤者向員警領取口罩時都保持距離，避免靠得太近。

拿了兩個口罩的護理師帕拉修斯（Brenda Palacios）說：「政府這麼做很棒，因為你在店裡不是找不到口罩，就是價格非常貴。…我有一個工作時的口罩，但我不能把它帶回家，所以我把它留着工作用。」

近幾周在西班牙很難取得口罩，一些通勤者說，發口罩讓他們在上班途中變得自在許多。

白領職員克魯塞斯（Jose Antonio Cruces）表示：「這麼做好極了，因為很有必要，又幫到我們這些必須使用大眾運輸工具的人。…（在大眾交通工具上）多數人沒有口罩或手套。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP