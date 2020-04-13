遭美方凍結在盧森堡資產 伊朗稱取回16億美元

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（法新社德黑蘭12日電） 伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，盧森堡應美國要求長期凍結伊朗在盧森堡的資產，如今伊朗已贏得法律「勝利」，取回其中的16億美元。

德黑蘭和華盛頓是宿敵，美國總統川普2018年退出伊朗核子協議，重新對伊朗施加嚴厲制裁後，雙方緊張關係急劇升高。

紐約法院2012年在另一宗爭訟中，要求伊朗對911事件支付70億美元的損害賠償。法院主張，伊朗允許好戰份子行經其領土，等於是在幫忙犯下911事件的「蓋達組織」（Al-Qaeda）。

但伊朗否認指控，並拒絕付錢。

羅哈尼今天在電視轉播的內閣會議表示，「我們的中央銀行、我們的外交部最近在法律戰贏得重大勝利」。

他說：「我們有16億美元在盧森堡，美國人染指那些錢。」

他宣稱，嘗試數月後，「我們幾天前成功了，讓這筆錢脫離了美國掌控」。

新聞網站Paperjam報導，盧森堡最高法院2019年4月應美國要求審理凍結伊朗資產一事，迄今尚未公開宣判。

但羅哈尼今天卻盛讚，伊朗已在與2019冠狀病毒疾病搏鬥的「艱困時期」，取得了勝利。

2019冠狀病毒疾病至今在伊朗奪走4400條人命，確診超過7萬1600人，是中東疫情最慘重的國家。

© 2020 AFP