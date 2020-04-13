龍捲風襲擊美國密西西比州 至少6死

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（法新社華盛頓12日電） 美國官員今天表示，南部密西西比州遭龍捲風侵襲，造成至少6人喪生。

美國媒體報導，龍捲風造成「災難性」破壞。美國國家氣象局（National Weather Service）發布了最高等級的龍捲風警報。

密西西比州緊急事故管理局（Mississippi Emergency Management Agency）初步通報至少6人死亡，包括沃爾索爾郡（Walthall）1人，勞倫斯郡（Lawrence） 2人，以及傑佛遜-戴維斯郡（Jefferson Davis County）3人。這3個郡都位於密州南部。

暴風雨預測中心（Storm Prediction Center）預測，「嚴重雷暴」將在密州、鄰州阿拉巴馬州與喬治亞州持續一整晚。「強烈龍捲風、破壞性強風，以及大型冰雹都有可能發生。」

密州州長李維茲（Tate Reeves ）呼籲民眾提高警覺，採取防範措施，保護家人安全。

李維茲在推特發文提醒民眾：「美國國家氣象局剛發布重大罕見警報：特別危險情況（Particularly Dangerous Situation）龍捲風警報。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP