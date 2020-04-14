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（法新社香港14日電） 亞洲股市今天全數收漲，因為中國貿易數據優於預期，顯示經濟遭2019冠狀病毒疾病疫情衝擊後出現反彈。

中國宣稱大致控制住境內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，但付出的代價是實施嚴厲措施，停止多數經濟活動，並封鎖擁有上千萬人口的疫情爆發中心武漢。

隨着中國大多數城市復工，中國工業中心武漢也解除旅行禁令，今天公布的貿易數據優於市場預期。

中國海關總署公布的數據顯示，3月出口年減6.6%、進口年減0.9%。降幅少於彭博訪調的經濟學家所預測的10%以上。

但經濟研究諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）的資深中國經濟學家伊凡斯普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）警告，中國出口業務「最糟糕的情況還在後頭」，未來幾個月可能出現更大的經濟逆風，因為主要貿易夥伴還在對抗自己國家的疫情。

投資人現在要等待17日出爐的中國首季國內生產毛額（GDP）數據，經濟學家預測將萎縮6.2%。

美國數家主要銀行今天稍晚公布財報前，美股期指走高，帶動東京股市勁揚3.13%，寫下1個月高點。

上海股市上漲1.59%，休市4天的香港股市今天恢復交易收漲0.56%，首爾股市上揚1.72%，台北股市攀漲2.31%。

新加坡股市勁揚2.62%，吉隆坡股市上漲1.15%，雅加達股市揚升1.79%，曼谷股市上揚1.58%，雪梨股市上漲1.87%，威靈頓股市上揚1.96%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

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