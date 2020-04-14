美國前衛生官員批 疾管中心遭邊緣化

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（法新社華盛頓13日電） 美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員曾提醒國內為爆發大流行疫情做準備，卻未受重視。疾管中心前主任佛利登今天說，由於白宮決定將疾管中心邊緣化，美國變得「較不安全」。

佛利登（Tom Frieden）是前總統歐巴馬時期的疾管中心主任，他又說，如果領導層峰聽從疾管中心建議，提早對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情採取行動，美國情況「會改善許多」。

出現流行病疫情時，一般都是由美國疾管中心率領政府因應，但在當前危機爆發期間，疾管中心在對公眾發言上聲量相對較小，上一次舉行新聞記者會是在3月9 日。

佛利登在健康新聞網站Stat主辦的網路視訊會議上說：「我覺得至關重要的是必須聽從疾管中心建議，疾管中心網站仍是全球取得冠狀病毒資訊的最佳場所。我們因為沒有經常聽從疾管中心建議而變得較不安全。」

疫情爆發期間，反而是美國總統川普霸佔舞台中央，在權威傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）面前班門弄斧，每日召開白宮記者會高談闊論。

佛利登說，疾管中心持續不懈發表研究結果，但在他們提出警訊時，最高科學家的意見卻被忽視。

他指出，疾管中心的國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）1月26日向記者發言時說，美國必須為可能爆發的大流行疫情做好準備。

一個月過後，她警告民眾的日常生活將受到「嚴重」干擾。

佛利登說：「回想起1月26日提出的警告，如果我們當時準備好保持社交距離、開始生產檢測套組和個人化防護裝備，我們的情況會改善多少？」

專家提醒政府不要太快解除封鎖，佛利登呼應專家的看法。他說重要的是將病毒「圍堵起來」。

而阻斷病毒傳播需要動用普篩、隔離感染患者、匡列接觸者，並隔離接觸者14天。

現在，大家對血清檢測寄予厚望，即檢查體內是否有曾感染冠狀病毒且可能具免疫力的抗體，但佛利登警告不要太早抱持過高期望。

他說：「現在，市面上有許多檢測，其中有很多…都是垃圾。」他又說，要確認哪些檢測是可靠的，需要時間。

他說，有一件事是幾乎肯定的，那就是病毒是不會「根除」，我們需要發展「新常態」的生活，才能「無限期地」因應疫情，像是婉拒握手、別在出現輕微呼吸道癥狀時出門。

他又說，如果新型冠狀病毒（正式名稱為SARS-CoV-2）像引發一般感冒的冠狀病毒，可能可窩藏在人類鼻腔黏膜好幾周、甚至好幾個月，伺機而動感染其他人。

© 2020 AFP