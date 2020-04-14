英國擔憂染疫致死人數恐高於目前統計

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（法新社倫敦14日電） 英國各界今天愈來愈憂心療養院的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例數。不僅慈善機構示警，最新數據也指出，英國實際染疫不治人數比目前統計多更多。

英國衛生部官方統計顯示，迄今已有1萬1329人感染2019冠狀病毒疾病，但上述數據只納入在醫院死亡的人。一名慈善機構主管就警告，老人們正遭受「遺棄」。

英國倫敦政經學院（LSE）的研究人員最近分析其他5個歐洲國家的數據，發現老人療養院居民占所有染疫不治人數45%至57%。

但英國國家統計局（ONS）今天最新數據發現，到4 月3日為止，英格蘭與威爾斯的療養院總共只有217人確定或疑似因染疫而死。另有33人死於臨終安養院，136人死於自宅，3人死於其他「社區機關」。

根據英國國家統計局健康分析與生活事件主管斯特萊普（Nick Stripe），在英格蘭，國家統計局的同期死亡人數就比衛生部統計高出15%。這是因為國家統計局納入「所有在死亡證明上提及2019冠狀病毒疾病的案例，包括疑似病例，以及社區死亡案例」。

英國最大護理之家營運商HC-One的執行主席畢恩（David Behan）今天則說，旗下約2/3、總計232家療養院出現染疫病例，而且已有311名居民確定或疑似死於疫情，上周末還有一名工作人員辭世。

英國慈善機構Age UK主管亞伯拉罕（Caroline Abrahams）表示：「現行數據粉飾太平，把老人排除在外，彷佛他們無關緊要。」

© 2020 AFP