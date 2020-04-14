COVID-19當前 民調：美國人視傳染病為最大威脅

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（法新社華盛頓13日電） 美國智庫皮尤研究中心今天公布民調顯示，隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情撼動全球，美國人更傾向把傳染病視為最大國安威脅，比率超過其他潛在威脅。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查發現，79%的美國受訪者認為傳染病擴散對美國構成重大威脅，73%的受訪者把恐怖主義或核武擴散當成重大威脅。

2019冠狀病毒疾病大流行已大幅改變民眾認知。2014年非洲爆發伊波拉病毒（Ebola）疫情時，美國也傳出病例，但疫情很快就被控制住。當年皮尤研究中心的民調顯示，只有52%的美國人把傳染病視為重大威脅。

之前已有多名專家預測，這種新型冠狀病毒會改變美國國家安全和學術界關注的優先議題，類似於2001年的911攻擊使恐怖主義與伊斯蘭世界獲得壓倒性關注。

皮尤調查1000名美國人後還發現，對於傳染病的疑慮已經超越黨派和世代分野。支持或傾向支持共和黨的美國民眾，有77%認為傳染病是嚴重問題，支持或傾向支持民主黨的民眾，比率則為略高的82%。

至於氣候變遷議題，兩方看法就相差甚大。民主黨支持者一派有88%視氣候變遷為重大威脅，共和黨一派只有31%。

皮尤研究中心的民調在3月3日至27日透過電話訪問進行，誤差範圍為正負3.7個百分點。

© 2020 AFP