冠狀病毒襲美 加州及早因應展現抗疫成效

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（法新社洛杉磯15日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，美國確診人數為全球最多。不過，加州衛生專家表示，加州採取快速且嚴格的抗疫措施，看起來已成功緩解醫院過度擁擠問題及降低死亡人數。

加州是美國人口最多的州，也是全美最早傳出疫情的州之一，至今已實施近4周的封城措施。這段期間內，美東地區有幾個州的累計確診案例及死亡人數迅速超越加州。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生教授里莫恩（Anne Rimoin）表示，從數據資料可非常清楚看出，早期採取措施對阻止病毒傳播發揮很大效用。加州很早就祭出相關規定，要求民眾待在家裡、擴大社交距離、取消演唱會等大型活動，並鼓勵民眾戴布口罩。

她說：「這些所有措施加起來，產生很大的影響。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）於3月19日對4000萬名加州民眾祭出在家隔離命令，當時加州僅有約1000 人確診，19人不治。加州疫情最嚴重、擁有數百萬人口的舊金山地區其實早在3天前就實施封城。

相較之下，當時位於美東的紐約則通報超過5000人確診，但紐約官員卻多等了一天才實施限制民眾活動的措施。 紐約至今累積死亡人數已超過一萬人。

雖然加州確診人數持續攀升，洛杉磯14日新增40起死亡病例，不過整體來說，加州的情況不像紐約那樣嚴重。紐約州14日新增約800人因染疫而喪命。

紐約面積大、人口密度高、高度都市化都是造成死亡人數高的原因，但里莫恩認為，加州官員的快速反應帶來很大的影響。

她說：「一旦病毒開始傳播，速度就會越來越快。因此，很快採取動作，讓民眾沒有群聚的機會...這是很容易做到的最佳因應之道。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國加州地區累計確診人數超過2萬5500人，包括至少783人不治。

© 2020 AFP