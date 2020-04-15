批WHO因應疫情不當 美暫斷金援尋求改革

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（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普今天宣布暫停對世界衛生組織（WHO）提供金援之前，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即受訪表示，美國尋求「徹底改革」世衛。

川普今天宣布美方將暫時停止提供資金給世衛，指控這個聯合國組織未妥善因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。病毒自去年底爆發以來，全球有12多萬人病故，近200萬人染疫。

美國是世衛最大資金捐助國，去年提供4億美元（約新台幣120億元）。

蓬佩奧向佛羅里達州廣播節目「早安奧蘭多」（Good Morning Orlando）表示：「世界衛生組織成立以來有些很好的成就，這次卻很遺憾的沒有做到最好。」

他說：「我們必須推動通過徹底改革，或做出不同決定，藉此表明我們將盡一己之責，確保這類重大全球衛生義務能夠實際發揮作用，保障美國民眾人身安全。」

川普政府向來毫不留情批評聯合國組織，這次指自去年底中國湖北省武漢市爆發疫情以來，世衛就太過仰賴中國官員的說法。

世衛在疫情初期幾周除引述中國說法指出，沒有證據顯示病毒會人傳人，還稱讚北京當局做事透明。

但批評者點出，川普1月還吹噓疫情「完全受到控制」，如今美國死亡人數來到全球最高的2萬3500多例，為了讓自己開脫責任，才忙着找海外機構當替死鬼。

川普最先指北京須為「中國病毒」擴散負責，但看在中國是一大主要醫療物資供應國，在同意緩和美中緊張情勢後，轉而對世衛開炮。

然而，蓬佩奧指出，美國仍在考慮採取行動。另一場訪問中，當被及國會提案讓美國疫情受害者向中國提告一事，蓬佩奧表示，所有國家的紀錄最終都將被放大檢視。

蓬佩奧向休士頓廣播電台KSEV表示：「這場疫情除了奪走人命，一如美國現正上演的悲劇，也在全球各地造成經濟損失。我深信，這個政府將扛起先鋒之責，嚮應該負責的國家與個人追究責任。」

替世衛說話的人則指出，如果世衛強勢挑戰中國，早就會被北京拒於門外，並說在對美國因應措施發表評論時，世衛的發言也算是客氣了。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP