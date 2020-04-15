未能延續美股漲勢 亞股收盤大多下跌

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（法新社香港15日電） 美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率出現下降跡象，提振市場信心，激勵華爾街股市昨天大漲，但亞洲股市今天未能延續美股漲勢，終場大多下跌。

美國官員正着手應對如何順利重啟經濟並鬆綁封鎖措施的問題。封鎖措施有助減緩疫情擴散速度，但重創美國經濟。

在紐約等部分美國最大疫情熱點區，新增病例數有逐漸下降的跡象，華爾街股市3大指數昨天應聲猛漲超過2%。

但分析師表示，國際貨幣基金（International Monetary Fund）預測，美國經濟今年將萎縮5.9%，且全球經濟恐面臨1930年代經濟大蕭條（Great Depression）以來最嚴重衰退，有鑒於此，要樂觀預期市場將出現更廣泛好轉仍為時過早。

儘管中國13日公布的出口數據顯示，貿易額降幅低於市場預期，但上海綜合指數今天終場仍下跌0.6%，收2811.17點。香港恆生指數重挫1.2%，收24145.34點。

東京股市日經225指數昨天大漲，但今天終場下挫0.5%，收19550.09點，原因是日圓走強，增添投資人擔憂情緒。

雪梨股市下跌0.4%，新加坡股市下挫1.1%。

韓國今天舉行國會大選，首爾股市大漲1.7%。台北股市上漲1.1%。吉隆坡和威靈頓股市也雙雙收紅。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP