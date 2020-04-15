歐巴馬力挺拜登競選美國總統

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（法新社華盛頓14日電） 前美國總統歐巴馬今天正式替過去曾任他副手的拜登背書。歐巴馬錶示，拜登在美國當前的黑暗時刻，不但可以讓國家團結，還可以在漫長的復蘇之路「療愈人心」。

歐巴馬在12分鐘的影片中說：「喬（拜登名）具備的性格和經驗，可以引領我們度過最黑暗的時刻，在漫長的復蘇過程中療愈人心。」

「我相信喬擁有當今總統需要具備的所有特質。」

歐巴馬錶態力挺拜登角逐2020白宮大位的時間點，正值大部分美國民眾因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情禁足在家。2019冠狀病毒疾病在美已經奪走約2萬5000條人命。

美國總統川普抗疫措施備受檢視之際，歐巴馬暗示，他認為擁有40年公職經驗的拜登，更有能力應付疫情。

「喬過去曾協助我處理新流感（H1N1）疫情，以及避免伊波拉（Ebola）演變成我們現在所見的全球大流行型態。」

77歲的拜登隨即推文表達感謝之意，說歐巴馬這項背書對他和妻子吉兒（Jill Biden）意義重大。

「我們將在我們過去共同取得進展的基礎上再接再厲。這是我最期盼的支持。」

在爭取黨內提名的唯一僅存對手桑德斯（Bernie Sanders）上周宣布退選後，拜登成為民主黨預定總統候選人，將於11月大選挑戰現任的共和黨籍總統川普。

© 2020 AFP