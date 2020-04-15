疫情延燒 歐洲確診飆破百萬例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎15日電） 根據官方數據，截至台北時間今天下午5時30分，歐洲各國總計通報超過100萬起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，佔全球病例數過半，但西班牙單日新增死亡人數再度下滑。

歐洲是受疫情衝擊最嚴重的洲，總計有至少100萬3284起確診病例，包含8萬4465起死亡病例。全球累計有199萬1019例確診，當中12萬5955人不治。

這是根據各國當局公布的數據以及世界衛生組織（WHO）提供的資訊所做出的統計，但恐怕只是實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測最嚴重的病例。

西班牙今天表示，境內過去24小時新增的死亡病例數再次下降，從昨天的新增567例，降為新增523例，全國累計1萬8579人不治；確診數則從17萬2541例，增至17萬7633例。

西班牙是目前確診總數最多的歐洲國家，其次依序為義大利（16萬2488例確診，2萬1067死）、法國（14萬3303例確診，1萬5729死）、德國（12萬7584例確診，3254死）。上述是確診超過10萬例的歐洲國家。

英國則有9萬3873例確診，當中1萬2107人病死。英國是目前通報單日新增病例數最多的歐洲國家。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）

© 2020 AFP