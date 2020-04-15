疫情衝擊環法自由車賽 傳延到8月底登場

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（法新社巴黎15日電） 法國疫情引發總統馬克宏延長禁足令，7月中前禁止大規模公眾聚集。原訂6月底登場的環法自由車賽傳出將延到8月底，主辦單位雖沒有鬆口，但尋找新的開賽日期是當前的課題。

環法自由車賽原定6月27日從尼斯（Nice）出發，7月19日巴黎結束比賽，現在不可能按照原訂計畫進行，主辦單位面臨重新安排時程的巨大後勤任務。

根據多芬自由報（Dauphine）14日報導，環法自由車賽將改為從8月27日開始，9月20日在巴黎結束。

主辦單位阿莫里體育組織（Amaury Sport Organisation, ASO）無法證實媒體報導的時程，但是計畫路線所經多個城鎮�A市長表示，有人諮詢他們有關新日期的看法。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）13日在電視演講中說，法國的禁足令至少持續到5月11日，並禁止公眾集會到7月中旬。

環法自由車賽總監普魯多姆（Christian Prudhomme）曾經說，禁足令結束後，選手需要兩個月時間準備比賽。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）14日說，阿莫里體育組織必須重新安排時程或取消環法自由車賽。

卡斯塔納告訴法國廣播電台：「主辦單位必須分析他們組織和重新安排比賽的能力。」

環法自由車賽比賽路線超過3000公里，每天約有50萬名粉絲沿着道路觀賽。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP