美財政部7500億紓困 航空業者終於點頭

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（法新社華盛頓14日電） 武漢肺炎疫情衝擊經濟，美國財政部長梅努欽今天與美國大型航空公司達成紓困協議。紓困目的是協助航空公司繼續發薪，避免僱用75萬人的航空業走向破產。

財政部與10家航空公司達成協議，包括美國前4大航空達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）、西南航空（Southwest Airlines Co）。

儘管受到疫情影響，飛航陷入停擺，部分航空公司原本仍因擔心國有化，不太願意接受紓困。

美國總統川普表示，財政部與航空業者達成協議，意味「我們的航空公司現在處於好的狀況，會熬過這一段艱困時刻，那並非他們自己造成」。

梅努欽（Steven Mnuchin）則表示，會和「航空公司合作敲定必要協議，並儘快發放這些資金」。

國會上周批准2.2兆美元振興計畫來挽救美國經濟，其中250億美元（約新台幣7500億元）撥給航空公司，讓他們得以繼續發放薪酬直到9月30日。

協議細節雖未披露，但熟悉談判的消息人士表示，美國政府會成為航空公司的小股東。

© 2020 AFP