蓬佩奧：美國尋求徹底改革WHO

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（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普今天宣布暫停對世界衛生組織（WHO）提供金援之前，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即受訪表示，美國尋求「徹底改革」世衛。

蓬佩奧向佛羅里達州廣播節目「早安奧蘭多」（Good Morning Orlando）表示：「世界衛生組織成立以來有些很好的成就，這次卻很遺憾的沒有做到最好。」

他說：「我們必須推動通過徹底改革，或做出不同決定，藉此表明我們將盡一己之責，確保這類重大全球衛生義務能夠實際發揮作用，保障美國民眾人身安全。」

川普政府向來毫不留情批評聯合國組織，這次指自去年底中國湖北省武漢市爆發疫情以來，世衛就太過仰賴中國官員的說法。

世衛在疫情初期幾周除引述中國說法指出，沒有證據顯示病毒會人傳人，還稱讚北京當局做事透明。

但批評者點出，川普1月還吹噓疫情「完全受到控制」，如今美國死亡人數來到全球最高的2萬3500多例，為了讓自己開脫責任，才忙着找海外機構當替死鬼。

替世衛說話的人則指出，如果世衛強勢挑戰中國，早就會被北京拒於門外，並說在對美國因應措施發表評論時，世衛的發言也算是客氣了。

© 2020 AFP