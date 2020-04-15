阿拉伯世界7400萬人缺水和肥皂 恐增染疫風險

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社貝魯特15日電） 聯合國今天表示，水資源短缺的阿拉伯世界有約7400萬人因為家中沒有水槽或肥皂，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的風險較高。

根據聯合國的報告，這包括蘇丹的3100萬人、飽受戰火摧殘的葉門1400多萬人和埃及的990萬人。

聯合國西亞經濟暨社會委員會（Economic and Social Commission for Western Asia）表示：「全球都同意用水和肥皂洗手是避免感染2019冠狀病毒疾病的最佳方法，但在這個有7400萬人缺乏基本洗手設備的地區，這個簡單的動作卻證明是件難事。」

「在衝突區域或佔領下生活的難民和人民，必須承受額外的負擔。」

西亞經濟暨社會委員會指出，這個地區估計有2600 萬難民和流離失所的民眾，他們因為缺乏足夠的水資源和衛生設施，感染疾病的風險較高。

委員會執行秘書達希提（Rola Dashti）說：「為了避免冠狀病毒疫情進一步擴散，迫切應不計代價幫助弱勢，確保各個地方每個人都能擁有乾淨水資源和衛生設施。」

西亞經濟暨社會委員會也警告，阿拉伯世界有約8700萬人家中沒有飲用水，迫使他們從公共水源汲水，對他們健康造成類似威脅。

© 2020 AFP