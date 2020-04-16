以色列新政府難產 總統責成國會籌組聯合政府

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（法新社耶路撒冷16日電） 以色列中間派議長甘茨未能和右翼總理尼坦雅胡達成籌組聯合政府協議，總統李佛林今天責成議會籌組聯合政府。

甘茨（Benny Gantz）在3月2日贏得大選後，獲得總統李佛林（Reuven Rivlin）為期4周的授權，籌組穩定的聯合政府。這場大選是以色列不到1年來的第3次陷入僵局選舉。

以色列前參謀總長甘茨在3月當選議長後，他承諾將和在2009年就擔任總理的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）籌組緊急聯合政府。

甘茨承認，在以色列面臨疫情爆發之際，尼坦雅胡將擔任總理領導政府，至少在一開始是這樣。

在向李佛林保證他們將達成協議後，李佛林責成甘茨和尼坦雅胡在15日之前完成。

儘管雙方在今天發表聯合聲明表示，會談仍在進行中。但最後期限已過，沒有宣布任何突破。

聯合聲明表示：「雙方談判小組會議昨天結束後，決定今天繼續討論，目標是達成協議以建立國家緊急政府。」

在此同時，李佛林正式通知甘茨，他的授權已經到期。

李佛林辦公室發布聲明表示：李佛林「通知以色列議會議長甘茨，他委託以色列議會籌組政府」。

李佛林提及，在目前嚴重分裂的120席以色列議會中，甘茨和尼坦雅胡都沒有獲得多數議員支持。

但在以色列力抗疫情之際，李佛林懇求議員找到解決方案，讓以色列避免第4次選舉。

© 2020 AFP