協助對抗疫情與經濟衝擊 G20同意窮國延遲還債

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（法新社利雅德15日電） 全球經濟陷入一個世紀以來最嚴重衰退，20國集團（G20）今天宣布讓全球貧窮國家延遲償債一年，讓他們解決冠狀病毒疫情。

全球最大經濟體組成的G20，也重申承諾運用「所有可用的政策工具」，解決2019冠狀病毒疾病（COVID-19）引發的公衛與經濟危機。

全球各地確診病例突破200萬例，死亡病例逼近13萬例，許多低度開發國家面臨最沉重的負擔，因為他們沒有經費防疫，也無力解決防疫導致經濟停擺的衝擊。

G20財政部長與中央銀行行長支持「讓窮國限時延遲償債」，並在視訊會議後發表公報說：「所有雙邊官方債權人將參與這次計畫。」

擔任G20輪值主席的沙烏地阿拉伯財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）說，這代表「窮國未來12個月不需要擔心還債」。

他在記者會上說，這項計畫將立即為窮國「提供價值200億美元的流動資金，用在衛生體系與支援民眾對抗COVID-19上」。

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）讚揚G20宣布延遲償債，稱這是「強有力、行動快速的倡議，可保護數以百萬計最脆弱民眾的生命與生計」。

© 2020 AFP