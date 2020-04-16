呼吸器對病患是利是弊 醫師熱議

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（法新社華盛頓15日電） 治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的全球醫師社群近期出現一項熱議話題：什麼時候該為需要呼吸輔助的患者裝上呼吸器？插管治療對某些病患是否弊大於利？

一名美國醫師告訴法新社，如同抗瘧疾的羥氯奎寧的成效到底如何般，這是當今的最大醫療疑問之一。

有關插管治療利弊的評估資訊很少，也尚未出現針對這項課題的正式研究，且新型冠狀病毒疾病剛出現不久，尚缺乏後見之明。

由於患者病情嚴重，無法確切知悉裝上呼吸器的患者是否終究都會死亡。但愈來愈多醫生表示，感染冠狀病毒的患者裝上呼吸器、接受插管治療後，病情就急轉直下。

首先傳出這項警訊的是義大利，當地絕大多數接受插管的患者不治。

英國和美國紐約的情況也相當嚴重，紐約州州長表示，當地有80%不治患者皆有插管，通常是在加護病房治療1至2周後去世，他們經常進入人工昏迷狀態且肌肉萎縮。

疫情大流行初期，完全喘不過氣來的患者，接受用來治療名為急性呼吸窘迫癥候群（ARDS）嚴重肺疾的已確立療法。

這是相當危險的情況，相關研究顯示整體致死率約為40%。針對這類病患的基本處理程序是，於相對早期就進行插管，這也是COVID-19病患通常會接受的治療。

但其後醫生開始發現，COVID-19病患的肺部併發症與典型ARDS病患不盡相同，至少不是全部案例都如此。米蘭的醫生於2月底表示，他們不得不調整治療程序。

許多醫生已認知到，部分血氧濃度非常低的病患通常都進行插管，但實際上可不必插管。除了直接裝上呼吸器以外，醫生可選擇使用較非侵入性方法，諸如從鼻部供氧的鼻導管、傳統或更精密的呼吸面罩，甚至施壓病患腹部協助肺部呼吸等。

目前包括國際專家在內的各個醫學學會，正着手撰寫最佳治療指引，但都尚無確定答案。

© 2020 AFP