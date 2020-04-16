大海漂流2個月終獲救 近400洛興雅人險餓死

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（法新社達卡15日電） 孟加拉海岸防衛隊今天在領海救起至少382名「餓得奄奄一息」的洛興雅難民，他們搭乘大型船隻在海上漂流近2個月後終於獲救。

海岸防衛隊發言人拉曼（Shah Zia Rahman）表示，海岸防衛隊接獲線報後展開3天的搜索行動，並於夜間在東南部沿岸外海找到這艘船。

拉曼告訴法新社：「我們從一艘人滿為患的大型拖網漁船上救起至少382名洛興雅人，並將他們帶到（沿海城鎮）代格納夫（Teknaf）附近的海灘。」他說這批難民餓得奄奄一息，另有超過30人死在船上。

他說：「他們在海上漂流了58天，7天前慢慢進入我國海域。」

孟加拉「達卡論壇報」（Dhaka Tribune）報導，這批洛興雅人據信來自孟國東南沿岸的難民營，原本打算前往馬來西亞，但在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，馬國實施嚴格海岸巡防措施，這批難民只好折返。

拉曼表示，當局也將調查這些穆斯林難民是否可能來自他們遭鎮壓的緬甸老家若開邦（Rakhine）。

拉曼說，被救起的洛興雅人通報有「32人死在人滿為患的拖網漁船上，遺體被丟入海中」，當局正在調查此事。

他說：「我們已經封鎖他們上岸的地方。我們無法訊問他們，怕他們可能感染冠狀病毒。」

當地記者在臉書張貼的影片顯示，獲救的洛興雅人多為婦孺，孱弱地站在海灘上。

孟加拉官員仍在計算船上確切人數，並說有可能超過400人。「達卡論壇報」則表示，擠上船的人數可能直逼500人。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP