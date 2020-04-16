川普為人事揚言強制國會休會 憲法專家抨擊

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（法新社華盛頓15日電） 美國國會因2019冠狀病毒疾病疫情空無一人，以致行政部門多項人事案卡在參議院無法過關；為解決部會首長懸缺問題，總統川普今天揚言援引憲法權限讓兩院直接休會，引來憲法專家批評。

川普在白宮玫瑰花園（White House Rose Garden）記者會表示：「我會行使憲法權限，讓國會兩院休會。」

「不動用那項權力最好。我們可能會在法庭上遭遇挑戰，讓我們看看誰會贏。」

川普指責民主黨人在共和黨掌控的聯邦參議院阻撓部會首長提名案。這些首長的任命需要經過聽證會與參議院確認。

過去歷任總統曾在議會休會期間動用「休會任命」（recess appointment），川普表示，他可能讓兩院休會，以填補人事空缺。

根據憲法第二第三款，若參眾兩院無法就何時休會達成共識，總統有權宣布休會。

喬治華盛頓大學法學院（George Washington University Law School）教授杜利（Jonathan Turley）警告川普不要休會。

杜利在推特寫道：「這項權力從未被動用過，現在也不該動用。」

「我長期反對這類休會任命，不該讓大混亂趁着疫情來作亂。」

© 2020 AFP