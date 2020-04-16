巴黎聖母院大火周年敲鐘紀念 向抗疫醫護致敬

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（法新社巴黎15日電） 一年前一場大火讓全世界極珍貴古跡巴黎聖母院幾近全毀，僅存的一口鐘今天敲響，作為聖母院發生大火一周年僅有的紀念活動。儀式除了紀念大火之外，也為抗疫的醫護人員打氣。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，法國採取防疫管制措施，目前這座中世紀天主教教堂的重建工作已經停擺。

聖母院南鐘樓的大鐘「以馬內利」（Emmanuel）今晚8時敲響，也就是法國民眾近來習慣站在自家窗口或陽台向抗疫醫護致敬的時刻，藉此為抗疫第一線的衛生工作人員加油打氣。2019冠狀病毒疾病已奪走法國1萬7000多人性命。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）今天矢言要在5年內盡一切可能讓這座13世紀經典建築恢復昔日榮光。先前已有許多人認為修復期限太過樂觀，如今修復工作更進一步陷入困境。

馬克宏在一段影音訊息中說：「我承諾，我們將在5年內修復聖母院，我們將盡一切可能在期限內達成。沒錯，此時重建工作已因疫情危機而暫停，但將會儘快復工。」

馬克宏指出，（去年）全世界數百萬人透過電視，心懷恐懼地看着聖母院的大火燃燒，這景況沒有被遺忘，即便是「我們的生活、我們的思緒以及生命遭到（疫情）剝奪」。

他表示：「如果重建聖母院對我們所有人都很重要，很明顯地也是因為聖母院是我們人民堅強的象徵，代表人民有能力通過考驗，再獲成功。」（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP