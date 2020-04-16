武漢肺炎帶動棺材需求 西班牙業者加班趕工

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（法新社西班牙皮諾16日電） 武漢肺炎在西班牙奪走逾萬人命，西北部偏遠角落有一名為皮諾（Pinor）的小村落因盛產棺材而知名，為滿足疫情下加倍的市場需求，業者只好加班並簡化製作方式。

法新社報導，西班牙是全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重的國家之一，僅2個月就有逾1萬8500人死亡。

在市長龔薩雷茲（Jose Luis Gonzalez）看來，武漢肺炎已使千人村落皮諾村的棺材業者工作量暴增。

龔薩雷茲說，疫情危機一爆發，市場需求就比平常加倍。

龔薩雷茲也是棺材製造業者，從父親手中接下家業，在他的工廠中，目前工人們一個月必須生產400口棺材，是疫情發生前的2倍。

近來皮諾村的業者接到全國各地的訂單，儘管在3月14日封城之初有供應鏈中斷的疑慮，而當時引發了棺材告急的恐慌。

為了滿足市場需求，工匠們已經開始趕工並且簡化棺材的生產方式。

龔薩雷茲說：「我們加班好幾個小時，製作上就講求簡單。」他解釋，就是只為木棺材上漆，省去大理石或玻璃裝飾。

當被問到皮諾何以成為棺材生產重鎮，龔薩雷茲指出，因為加利西亞（Galicia）一帶有豐富的松木。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）

© 2020 AFP