殼牌石油拚減碳 誓言2050年前達零排放

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（法新社倫敦16日電） 國際石油天然氣巨擘荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）今天誓言，在2050年前要達成「碳中和」（Carbon Neutral）目標，和競爭對手英國石油公司（BP）的承諾一樣。

殼牌執行長範柏登（Ben van Beurden）在聲明中表示，社會對於氣候變遷的期許瞬息萬變，殼牌需要再進一步自我要求，計畫最晚在2050年成為零排放的能源企業。

殼牌並尋求趕上社會對升溫幅度抑制在攝氏1.5度內的期待，這也是巴黎氣候協定的目標。

殼牌將在2050年前把自家能源產品的「凈碳足跡」減少約65%；在2030年減少30%。

殼牌也會努力並轉而服務那些一樣想要在2050年達成零排放目標的企業和產業。

殼牌發出零排放豪語的同時，也為國際油價暴跌所苦。

油價大失血對殼牌的財務帶來沉重壓力，並被迫減少投資。

在16日稍後登場的年度投資簡報前，範柏登說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行對民眾健康和經濟帶來嚴重衝擊，這是個非常時期。

他表示，「但即使在面臨迫切挑戰時刻，我們還是要繼續聚焦於長期目標」，他指的就是「碳中和」目標。

© 2020 AFP