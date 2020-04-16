福斯新聞前主播麥肯阿尼 接任白宮新聞秘書

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（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普（Donald Trump）的忠實擁護者、前福斯新聞（Fox News）主播麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）於白宮與媒體關係動蕩之際，在今天接下備受矚目的白宮新聞秘書一職。

31歲的麥肯阿尼，在前任白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）卸下職務一周後，正式宣布這個消息。

她推文說：「很榮幸加入白宮，成為川普總統的新聞秘書，我很期待把美國人民和川普總統的政策聯繫起來，並分享這個政府的歷史性成就。」

麥肯阿尼畢業於喬治城大學（Georgetown University）和哈佛法學院（Harvard Law School），在加入美國共和黨全國委員會（Republican National Committee）傳播團隊前，曾在福斯（Fox）、美國有線電視新聞網（CNN）工作，後來成為川普2020年競選連任團隊發言人。

在川普因為幾家主要媒體對他有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）因應的關鍵報導而公然和媒體開戰之際，麥肯阿尼進入白宮工作。這場疫情危機和經濟衰退讓川普的連任前景有所改變，先前那是根基於曾經繁榮的經濟，但如今美國的經濟卻是日益惡化。

麥肯阿尼因過去的一些發言招致批評，包括支持川普的陰謀論，指前總統歐巴馬（Barack Obama）並非在美國出生，此一錯誤的說法被許多人認為是種族歧視。

她也因為2月在福斯財經網（Fox Business）上，對2019冠狀病毒疾病疫情輕描淡寫而引來批評炮火。當時她說：「我們不會在這裡看到如冠狀病毒的疾病，我們不會在這裡看到恐怖分子，在歐巴馬糟糕的任期結束後，這不是很讓人感到耳目一新嗎？」

麥肯阿尼立刻要面對的問題，是她會不會如傳統上的白宮新聞秘書一樣，實際向記者簡報，抑或是維持葛里向的政策，以和福斯新聞大量對話為主。

川普的特點是，不論是用推文，或經常舉行記者會的方式，他喜歡做自己的發言人，而非透過白宮新聞辦公室發布訊息。

葛里向擔任白宮新聞秘書9個月期間，從未主持過一場白宮記者會。

© 2020 AFP