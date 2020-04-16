籲讓全球70億人都有疫苗 蓋茲基金會再捐45億

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（法新社華盛頓15日電） 比爾暨梅琳達蓋茲基金會今天加碼捐出1.5億美元（約新台幣45.44億元）用於開發對抗2019冠狀病毒疾病的療法，並呼籲各國齊心對抗疫情，替全球70億人口準備疫苗。

儘管開發、完整測試一支安全的疫苗需耗時約18個月的時間，比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）執行長蘇茲曼（Mark Suzman）表示，全球的相關單位和企業應開始着手疫苗製造計畫。

他說：「因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）這類新型病原體時，一旦找出有效的疫苗，就會需要好幾十億的劑量。」

他說：「全球人口70億，幾乎人人都需要疫苗，但目前沒有這樣的生產力能做到。」

蘇茲曼宣布，由微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）夫婦創立的比爾暨梅琳達蓋茲基金會，繼2月捐出1億美元後，將加碼挹注1.5億美元來協助國際社會對抗2019冠狀病毒疾病。

蘇茲曼表示，絕大部分資金將用來支援診斷測試、治療方法、疫苗開發上，並讓資源在全球普及。

部分資金也將用來協助南亞、撒哈拉以南非洲貧困國家，這些國家的資源、設備和基礎建設都不足以因應疫情。

但基金會的焦點仍放在準備創造疫苗，以有效遏止疫情蔓延。

蘇茲曼表示，目前全球科學家開發測試的潛在疫苗約達100種，許多疫苗初期階段看似有效，卻禁不起大型試驗的考驗。

蘇茲曼說：「有疫苗成功，就必須提供給70億人口使用，有必要測試看有無預料之外的副作用，或會不會對某些族群，如孕婦、年長者、兒童等產生副作用。」

蘇茲曼表示，比爾暨梅琳達蓋茲基金會「合理樂觀」的認為，12至18個月內就會看到成功疫苗，而且可能不只一種，「這將會是人類史上最快開發出來的疫苗」。

© 2020 AFP